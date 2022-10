MRO : AFI KLM E&M et Ascendance souhaitent collaborer sur la maintenance des avions à propulsion électrique

AFI KLM E&M a signé un protocole d'accord avec Ascendance en vue d'analyser d'éventuelles collaborations dans le domaine de la maintenance des avions à propulsion électrique.



Ascendance développe en effet Atea, un appareil de cinq places avec une autonomie de 400 km avec une capacité de décollage et atterrissage vertical. Il sera motorisé par un système de propulsion hybride-électrique distribué, Sterna, qui doit être capable de fonctionner avec du Jet-A1, du carburant durable d'aviation ou de l'hydrogène.



AFI KLM E&M pourrait intervenir sur les questions de maintenance en ligne, de réparation des équipements, de formation des mécaniciens et de gestion de la navigabilité.



« Nous sommes très intéressés par les technologies de propulsion électrique et hydride électrique, qui sont appelées à devenir les futurs moteurs de l'activité au cours de la prochaine décennie. Je pense que ce type de coopération va dans le sens de l'intérêt général et constitue une nouvelle illustration de la mobilisation générale de notre industrie pour décarboner l'aviation », commente Géry Mortreux, EVP Air France Industries.



(Image © Ascendance)