MRO : AFI KLM E&M et Aeromexico renforcent leurs accords de maintenance

(MRO Americas) Air France KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Aeromexico ont prolongé deux accords de maintenance, l'un dédié au support des équipements des Boeing 737 NG et Boeing 737 MAX de la compagnie mexicaine et l'autre dédié au support APU de ses Boeing 787.



Le renouvellement de ces contrats a été formalisé le 28 avril dernier au salon MRO Americas qui s'est tenu à Dallas (Texas).



« Aeromexico est un partenaire privilégié et historique d'AFI KLM E&M depuis plusieurs années. Nous sommes ravis de la confiance que la compagnie aérienne nous accorde et restons pleinement engagés à soutenir leurs défis actuels et futurs avec des programmes de maintenance performants et adaptés à la réalité de leurs opérations » a déclaré Pierre Teboul, SVP Commercial d'AFI KLM E&M.



L'accord de support équipements avait initialement été signé en 2018 et comprend des services de réparation, l'accès au pool d'équipements 737 d'AFI KLM E&M et la fourniture d'un kit de base (MKB) dans les installations de la compagnie à Mexico. Ces solutions seront fournies dans le cadre du programme de maintenance CSP 737 géré conjointement par AFI KLM E&M et Boeing, qui associe l'expertise d'un avionneur et d'un prestataire de maintenance aéronautique de premier plan. Aeromexico aligne aujourd'hui 37 Boeing 737 NG (-700 et -800) et 41 737 MAX (-8 et -9). Elle attend encore 14 737 MAX supplémentaires.



Quant à l'accord sur les groupes auxiliaires de puissance APS5000 de Pratt & Whitney Canada qui équipe les 17 Dreamliner de la compagnie mexicaine, il couvre les services de réparation et de disponibilité, y compris la mise à disposition d'APU de rechange, ainsi qu'un système dédié de surveillance des conditions opérationnelles via le programme de maintenance prédictive PROGNOS for APU d' EPCOR, la filiale d'AFI KLM E&M spécialisée dans la maintenance des APU.



(Un Boeing 737 MAX 8 d'Aeromexico. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)