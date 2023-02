MRO : Aerolineas Argentinas confie de nouveaux moteurs à AFI KLM E&M

Aerolineas Argentinas a décidé d'élargir sa coopération avec AFI KLM E&M en signant deux nouveaux contrats de maintenance portant sur les moteurs CFM56-7B (sur Boeing 737NG) et CF6-80E1 (sur Airbus A330) de sa flotte.



Le contrat couvre ainsi 37 monocouloirs de Boeing et 8 A330-200.



Il comprend plusieurs solutions, notamment des services de réparation et des visites en atelier.



(Photo © Aerolineas Argentinas)