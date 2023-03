MRO : AAR fait l'acquisition de Trax pour accélerer sa stratégie de digitalisation

La société MRO américaine AAR annonce avoir fait l'acquisition de Trax USA Corp., un fournisseur indépendant de logiciels dédiés à la MRO et à la gestion de flotte. La société Trax est implantée à Miami (Floride) et emploie environs 110 salariés.



Sa plateforme eMRO, qui couvre aujourd'hui près de 5 000 avions, permet par exemple de gérer la planification et l'achat des matériaux, l'ingénierie, la conformité réglementaire, les fiches de travail et le personnel. Trax dispose aussi d'une solution baptisée eMobility pour les mécaniciens, utilisable via des applications iOS ou via une des plateformes web.



AAR précise que cette acquisition accélère sa stratégie qui vise à proposer des solutions numériques à ses clients, avec à la clé des recettes récurrentes et à marge plus élevée ainsi des opportunités de vente croisée de produits et de services.



(Photo © Trax)