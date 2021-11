MNG étend son contrat TotalCare à ses deux nouveaux Airbus A330P2F

(Dubai Airshow 2021) Rolls-Royce a signé un accord de type TotalCare avec la compagnie aérienne turque MNG Airlines couvrant les moteurs Trent 700 qui équipent ses deux nouveaux Airbus A330-300P2F.



L'accord a été dévoilé au salon aéronautique de Dubaï alors que MNG Airlines vient en même temps de recevoir son premier appareil converti à Istanbul il y a tout juste quelques heures.



Cet avion va immédiatement être mis en service pour soutenir la forte demande du e-commerce avant la période de Noël.



MNG disposait par ailleurs déjà d'un A330-200F, également propulsé par des Trent 700 couverts par la solution TotalCare.



Pour rappel, Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture d'Airbus et ST Engineering, avait annoncé avoir conclu un accord avec MNG Airlines pour convertir deux A330-300 en A330P2F. Le premier appareil (MSN 879, Trent 700, ex-China Southern Airlines) était entré en chantier le 1er avril et le second sera transformé en 2022.



(Photo © MNG Airlines)