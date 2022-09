MNG Airlines réceptionne son deuxième Airbus A330P2F et lorgne sur l'A321P2F

La compagnie aérienne cargo turque MNG Airlines a pris livraison d'un deuxième Airbus A330-300P2F converti par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering.



L'appareil (MSN 889, TC-MCN) est par ailleurs le vingtième A330P2F livré par EFW. Il devrait démarrer ses opérations commerciales dans les tout prochains jours.



Livré en novembre dernier, le premier A330P2F de MNG a déjà réalisé près de 3 000 heures de vol et transporté plus de 12 000 tonnes de fret entre la Chine, la Turquie et l'Europe.



MNG Airlines a déjà prévenu qu'elle prévoit d'augmenter encore ses capacités de fret avec des A330-300P2F mais également avec des A321P2F convertis par EFW .

Pour rappel, MNG avait commandé deux A330P2F à EFW en avril 2021.



Ces deux avions sont motorisés par des Trent 700 de Rolls-Royce et la compagnie turque a décidé de confier le support des réacteurs au motoriste britannique via un contrat de type TotalCare en novembre.



(Photo © EFW)