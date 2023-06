Mirus dévoile le Falcon, son fauteuil de classe économique long-courrier

Mirus Aircraft Seating a présenté son fauteuil de classe économique destiné aux avions long-courrier. Baptisé Falcon, il s'agit d'un siège fin pouvant aussi bien convenir à une compagnie traditionnelle qu'à une low-cost.



Le fauteuil pèse en effet 11 kg, revêtement compris. Doté d'une assise articulée et d'un appui-tête réglable dans six positions, il peut être incliné à 15° et équipé d'un écran de 13 pouces.



Il est constitué d'une structure de dossier en composite hybride léger, qui doit garantir le confort au passager et la réduction du poids par rapport à un siège classique à la compagnie aérienne.



Mirus propose également des options de finition personnalisées afin que les fauteuils puissent coller au plus près de l'image de marque des compagnies clientes.



(Photo © Mirus Aircraft Seating)