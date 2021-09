Milestone place trois hélicoptères chez Thai Aviation Services

Le loueur Milestone (GECAS) annonce avoir placé trois hélicoptères AW139 de Leonardo auprès de l'opérateur Thai Aviation Services (TAS).



Ils seront livrés en février 2022 et utilisés pour des missions de transport liées à l'industrie pétrolière et gazière. Les trois hélicoptères seront basés en Malaisie dans le cadre d'un partenariat pluriannuel entre TAS et la société malaisienne Helistar.



Créé en 1987, l'opérateur privé thaïlandais aligne une flotte d'une dizaine d'hélicoptères (Sikorsky S-76 et S-92), principalement utilisés pour des opérations offshore dans le golfe de Thaïlande.



(Photo © Milestone Aviation Group)