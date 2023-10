Middle East Airlines évacue progressivement sa flotte de Beyrouth

La compagnie aérienne libanaise Middle East Airlines (MEA) est en train d'évacuer progressivement sa flotte de Beyrouth en raison des menaces qui planent sur un possible conflit entre le Hezbollah et Israël.



Cinq appareils ont été convoyés vers Istanbul (Turquie) et dix autres devraient être déployés à Chypre, à Oman ou au Qatar.



MEA a de fait considérablement réduit son programme de vols et ne devrait plus opérer qu'avec 7 de ses 22 appareils.



Mohammad el-Hout, le PDG de la compagnie libanaise, a récemment indiqué que ces assureurs avaient réduit de 80% la couverture des appareils présents au Liban en raison des risques de conflit.



