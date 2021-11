Middle East Airlines confirme l'arrivée de ses premiers Airbus A321XLR pour 2024

Le PDG de Middle East Airlines (MEA), Mohamed Al Hout, a indiqué que la compagnie aérienne libanaise prendra livraison de ses trois premiers A321XLR en 2024 et du quatrième en 2025.



Ces appareils seront configurés avec moins de 150 sièges et seront principalement affectés à son réseau Afrique où il prévoit introduire de nouvelles dessertes.



La flotte du transporteur national libanais comprend actuellement neuf A321neo (deux autres en commande), ainsi que neuf A320-200 qui devraient être retirés progressivement (cinq unités sont prévues pour la vente). Les actuels A321neo de MEA sont propulsés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney et sont aménagés avec une cabine biclasse de seulement 160 sièges ; 28 fauteuils de classe affaires et 132 sièges de classe économique.



Sur le segment des gros-porteur, MEA exploite en outre cinq A330-200 en propriété et prévoit de vendre l'un d'entre eux. Leur utilisation est actuellement réduite de moitié par apport à 2019.



En raison de la baisse de la demande long-courrier suite à la pandémie, MEA avait reporté les livraisons de ses quatre A330-900 en commande ferme à au moins 2026.



Mohamed Al Hout a annoncé que la compagnie aérienne n'a pas l'intention de revenir sur les routes transatlantiques dans un futur proche et qu'elle desservira l'Amérique du Nord par le biais d'accords de partage de codes, notamment avec des partenaires de Skyteam et des transporteurs extérieurs à l'alliance comme Air Canada et Turkish Airlines.



(Photo © MEA)