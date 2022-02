MHIRJ étend encore le réseau MRO pour la famille CRJ

MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) va étendre son réseau de maintenance, de réparation et de révision (MRO) avec la création d'une nouvelle installation dédiée à Macon (Géorgie).



Ces nouvelles capacités MRO viennent renforcer son offre pour la famille de jets régionaux CRJ en Amérique du Nord, notamment auprès des grands « feeders » aux États-Unis, le groupe japonais ayant mis la main sur l'ancien programme de Bombardier en 2020.



La filiale de Mitsubishi Heavy Industries précise que la nouvelle installation de Macon pourra intégrer deux lignes de maintenance avec la possibilité de porter ce nombre à quatre. MHIRJ pourra alors disposer d'un total de 40 lignes de maintenance pour la famille CRJ, avec ses centres MRO de Bridgeport (Virginie-Occidentale), de Tucson (Arizona) et de Macon.



MHIRJ était en effet déjà présent à Macon en ayant mis la main sur les anciennes installations de Bombardier sur place, un centre inauguré en 2010.



« Nous sommes ravis de cet ajout à notre réseau de centres de services, car il confirme la position de MHIRJ en tant que plus grand MRO régional au monde et il nous permet de fournir un meilleur service à nos clients », a déclaré Hiro Yamamoto, président et chef de la direction de MHIRJ.



MHIRJ prévoit de créer environ 200 emplois à Macon.



(Image © MHIRJ)