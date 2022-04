MHI agrandit son usine de production de chambres de combustion pour PW1100G-JM

Mitsubishi Heavy Industries a annoncé qu'il allait agrandir les installations de sa filiale MHIAEL (Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd) à Nagasaki. Par la construction d'une deuxième installation adjacente à l'usine existante, leur surface devrait doubler, passant de 5 400 m² à 11 000 m² en mars 2024.



Cette usine est spécialisée dans la production de chambres de combustion pour les moteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney, qui équipent les appareils de la famille Airbus A320neo.



MHI compte ainsi augmenter ses capacités de production pour répondre à une demande qu'il attend de plus en plus soutenue. Le groupe explique en effet que la famille A320neo retrouve sa productivité d'avant-crise, que la demande continue d'augmenter et avec elle les cadences de production chez Airbus et Pratt & Whitney et les besoins en pièces de rechange. Pour celles-ci, la demande devrait doubler en dix ans. Or l'usine est déjà proche de ses capacités maximales.



En renforçant ainsi ses capacités de production, elle compte également améliorer sa compétitivité, d'autant qu'elle prévoit en parallèle de réinternaliser certaines activités, actuellement sous-traitées, afin de parvenir à une production entièrement intégrée pour les chambres de combustion.



(Photo © Mitsubishi Heavy Industries)