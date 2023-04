Mexique : La compagnie aérienne Interjet ne redécollera pas

La société ABC Aerolíneas S.A. de C.V., plus connue sous sa marque commerciale Interjet, a été liquidée le 10 avril sur décision d'un tribunal pour les faillites commerciales.



La compagnie aérienne mexicaine n'avait plus réalisé de vols commerciaux depuis le 11 décembre 2020, faute de liquidité.



Elle avait accumulé une dette de plus de 730 millions d'euros et ne volait plus qu'avec une flotte de 5 appareils (un A320 et quatre Superjet 100), bien loin des quelque 85 monocouloirs en service quelques années plus tôt.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)