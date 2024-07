Metrea a mis la main sur la totalité des anciens ravitailleurs KC-/C-135 français

L'opérateur américain Metrea annonce avoir acquis la totalité des anciens avions de ravitaillement de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), soit 14 Boeing KC-/C-135. Le montant de ce contrat, signé en mai dernier, n'a pas été précisé.



Les 11 premiers quadriréacteurs KC-/C-135FR ont déjà rejoint la flotte de Metrea le 26 juin dernier, les trois derniers KC-135RG devant être transférés « à une date ultérieure qui reste à déterminer ».



Metrea alignait déjà 4 KC-135R rachetés à Singapour, des appareils volant sous contrat commercial avec l'US Naval Air Systems Command (NAVAIR) pour assurer des missions de ravitaillement pour l'US Navy, le Corps des Marines des États-Unis, l'US Air Force ainsi que pour des nations alliées. Metrea a ainsi réalisé ses premières missions de ravitaillement pour les forces armées américaines l'année dernière.



L'AAE aligne quant à elle une flotte de 12 Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) depuis septembre dernier, des appareils opérés par l'Escadron de transformation Phénix (ETP). La 31ème Escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégiques (EARTS) aligne aussi trois Airbus A330-200 (un appareil neuf et deux de seconde main), des appareils qui seront convertis en A330 MRTT pour finir de constituer la flotte prévue de 15 Phénix à l'horizon 2025.



(Photo © AAE)