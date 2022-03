Mesfin Tasew Bekele devient CEO d'Ethiopian Airlines

Le conseil d'administration du groupe Ethiopian Airlines a annoncé la nomination de Mesfin Tasew Bekele, au poste de directeur général. Il succède à Tewolde GebreMariam dont la demande de retraite anticipée en raison de problèmes de santé a été approuvée.



Il possède 38 ans d'expérience dans la gestion et l'exploitation de compagnies aériennes notamment dans les domaines de la maintenance et de l'ingénierie des aéronefs, de l'approvisionnement, des technologies de l'information, des opérations aériennes, du développement et renforcement des capacités, de l'élaboration de stratégies d'entreprise, de la gestion des opérations aériennes et de la direction d'entreprise.



Il était jusqu'ici directeur général d'ASKY Airlines, poste qu'il occupe depuis 2021. Auparavant, il a été directeur de l'exploitation d'Ethiopian Airlines (2010-2021) ;

vice-président de la maintenance et de l'ingénierie (2006-2010) ; directeur de l'information (1998- 2006) ; responsable de la division Planification et Automatisation, Maintenance et Ingénierie (1995-1997) ; superviseur du groupe d'ingénierie avionique (1984-1994).



M. Mesfin est titulaire d'un MBA de l'Open University au Royaume-Uni et d'une maîtrise en génie électrique de l'Université d'Addis-Abeba.



(Photo © Ethiopian Airlines)