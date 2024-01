Mermoz Academy se pose à Rungis pour former pilotes et PNC

Développement tous azimuts pour Mermoz Academy face aux besoins des compagnies aériennes. Après l'ouverture de sa base de Nîmes en juin, la célèbre école aéronautique a inauguré en décembre son nouveau centre de formation de Rungis (Val-de-Marne), à proximité des pistes de l'aéroport d'Orly.



Fruit d'un investissement de 2,3 millions d'euros, ce centre de 1300 m2 assurera les formations des personnels navigants commerciaux (PNC) mais il participera aussi à celles des personnels navigants techniques (PNT). Il est le fruit d'une collaboration étroite avec ses compagnies aériennes clientes, afin de définir comment répondre techniquement à leurs besoins, tant sur le plan de la formation initiale et le suivi de compétences, que sur la sélection des personnels.



« Ce nouvel équipement permettra à Mermoz Academy d'élargir l'offre de formation, proposée aux compagnies aériennes. Le transport aérien est de nouveau en croissance. Et, en dépit de l'aerobashing, les passagers ont retrouvé leur confiance dans l'aérien. Les Airlines ont besoin de personnel, pilote et PNC. L'ouverture de ce centre arrive à point nommé pour faire face aux demandes de nos clients », explique Serge Gourlaouen, le dirigeant de Mermoz Academy Rungis.



Mermoz Academy a précisé que la pièce maîtresse de ce nouvel établissement était un fuselage d'avion d'une quarantaine de places (un monocouloir Airbus). Cet équipement permet de créer de nombreux scénarios auxquels les futurs PNC pourront un jour être confrontés (dépressurisation, fumée, évacuation...). Une cabine de traitement de l'incapacité pilote est également présente pour permettre de former les futurs PNC à l'évacuation d'un pilote après un malaise, tant dans une configuration Airbus que Boeing.



Le nouveau centre de formation de Rungis dispose par ailleurs d'un simulateur de type FNPTII MCC pour la formation des pilotes, avec un second exemplaire qui le rejoindra pour l'été prochain.



Pour rappel, Mermoz Academy est le regroupement de l'Institut Aéronautique Jean Mermoz et d'APA Training. Il dispose désormais de 3 bases en France (Rungis, Tours et Nîmes) et de deux partenaires à l'étranger (Canada et USA).



(Photo © Mermoz Academy)