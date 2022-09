Medsky Airways restaure les vols réguliers entre la Libye et l'Union européenne

Medsky Airways a officiellement démarré ses opérations commerciales le 17 septembre avec l'ouverture de sa première ligne internationale entre l'aéroport de Misrata et Luqa (Malte).



Deux vols hebdomadaires sont désormais proposés entre les deux villes, marquant ainsi la restauration des liaisons aériennes régulières entre la Libye et l'Union européenne.



Medsky Airways dispose d'une flotte de deux A320 (MSN 4349, 4357, ex-Kuwait Airways ) opérants sous le CTA de son partenaire maltais Med Air. La compagnie ambitionne d'introduire plus tard des liaisons intérieures et d'étendre son réseau à l'international. La startup est dirigée par Abubaker Elfortia, l'ancien PDG de la compagnie nationale Afriqiyah Airways.



Rappelons que le lancement de Medsky Airways a coïncidé avec l'inauguration du nouveau terminal de l'aéroport de Misrata qui dessert l'est de la Libye. La plateforme a été financée dans le cadre d'un mécanisme BOT (Build-Operate-Transfert) soutenu par la Banque de commerce et de développement (BCD). Sa réalisation a été effectuée par un consortium d'entreprises libyennes.



(Photo © Medsky Airways)