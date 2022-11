MCO : Un nouveau Caïman Marine au dernier standard MR1

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir réceptionné un quatrième hélicoptère NH90 NFH (Nato Frigate Helicopter) au dernier standard MR1 (Maintenance Release 1) sur les 10 qui doivent être ainsi rétrofités.



Cette modernisation concerne en effet les premiers Caïman Marine livrés à la Marine nationale à partir de 2010 et qui ont été déployés avec différents standards (Step A puis Step B et FRC), compliquant d'autant les tâches de maintenance et pénalisant la disponibilité de ces hélicoptères spécialisés dans la lutte anti-sous-marine, notamment depuis les frégates multi-missions (FREMM). Le standard MR1 rend également les systèmes de mission de l'hélicoptère plus fiables.



L'Aéronavale aligne aujourd'hui 27 Caïman Marine, son dernier exemplaire ayant été livré neuf par Airbus Helicopters, et au dernier standard, en décembre dernier.



L'uniformisation de la totalité de la flotte des NH90 NFH français au standard MR1 est prévue pour 2023. Un programme de modernisation du système de mission des Caïman Marine est quant à lui prévu à partir de 2027.



(Photo © Ministère des Armées)