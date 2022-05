MCO : Nouveau contrat de soutien d'envergure pour Airbus aux États-Unis avec la flotte de Lakota de l'US Army

Airbus vient de remporter un important contrat de maintenance pour les hélicoptères Lakota de l'US Army dans le cadre d'une reconduction de l'accord Contractor Logistics Support (CLS). Il s'étend sur les six prochains mois, mais il pourra être optionnellement prolongé pour quatre ans et demi supplémentaires, soit pour une valeur totale potentielle de plus de 1,5 milliard de dollars.



Il couvre l'ensemble de la flotte des 482 UH-72A et UH-72B Lakota , variantes américaines militarisées de l'hélicoptère biturbine polyvalent H145 d'Airbus Helicopters.

Airbus précise que ce contrat CLS avec l'armée américaine est tout simplement le plus important contrat de soutien basé sur la performance pour ses hélicoptères au niveau mondial. Le groupe aéronautique européen fournit ainsi à l'US Army des pièces de rechange, du soutien matériel et du soutien technique. Cette assistance est déployée sur 67 sites aux États-Unis et à l'étranger.



L'année dernière, la flotte d'hélicoptère UH-72 Lakota a dépassé le million d'heures de vol, quelque 15 ans après l'entrée en service du premier UH-72A dans l'armée américaine.



(Photo © US Army)