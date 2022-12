MCO : Lufthansa Technik sera en charge du soutien des équipements des nouveaux Boeing P-8A Poseidon néozélandais

Boeing a attribué à Lufthansa Technik un contrat MRO couvrant les équipements des quatre P-8A de la Royal New Zealand Air Force (RNZAF).



L'accord est de type Total Component Support (TCS) et concerne plus de 400 pièces communes à la plateforme commerciale 737NG, la RNZAF pouvant ainsi s'appuyer sur la chaîne d'approvisionnement mondiale tournée vers le civil.de la société MRO allemande.



Pour rappel, la Nouvelle-Zélande a réceptionné son premier Poseidon le 7 décembre à Seattle, les trois autres exemplaires étant livrables en 2023. Les nouveaux avions de patrouille maritime viendront remplacer des P-3K2 Orion (six exemplaires en service) et seront basés à Ohakea. Le soutien général des appareils est assuré par Boeing Defence Australia.



Boeing et Lufthansa Technik avaient également signé un protocole d'accord stratégique l'année dernière pour le soutien de la future flotte de P-8A Poseidon, en association avec ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (ESG), une société allemande spécialisée dans l'ingénierie et le support de systèmes et équipements pour l'aéronautique civile et militaire.



L'Allemagne deviendra le troisième pays en Europe à aligner une flotte de P-8A Poseidon (après le Royaume-Uni et la Norvège), avec cinq exemplaires commandés (potentiel de dix) et une première livraison attendue dès 2024.



(Photo © Boeing)