MCO : Daher reste sur les TBM 700 du ministère des Armées

Daher a reçu la notification de la part de la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) du contrat de maintien en conditions opérationnelles (MCO) couvrant la flotte de TBM 700 des forces armées françaises.



« Le ministère des Armées est un client exigeant qui nous a toujours poussé vers l'excellence, notamment dans des contextes critiques. Récemment nos équipes ont été mobilisées pour répondre aux besoins des forces armées françaises, dont la Gendarmerie nationale, impliquées dans la lutte contre la pandémie. Aussi nous sommes fiers que ce contrat de maintien en conditions opérationnelles soit renouvelé pour la quatrième fois.» annonce Nicolas Chabbert, directeur de la division Avions de Daher, dans un communiqué.



Le contrat porte sur une flotte de 26 appareils : 23 TBM 700A et 3 TBM 700B, tous basés en France métropolitaine pour des missions de mobilité aérienne militaire et d'entraînement. Cette flotte est répartie entre quinze avions pour l'armée de l'Air et de l'Espace, huit pour l'armée de Terre et trois pour DGA-EV, le département Essais en vol de la direction générale de l'armement.



Plus précisément, ce contrat court sur une durée de 84 mois et représente une activité annuelle moyenne de 10900 heures de travail. Il comprend le soutien technique et logistique (assistance technique centrale, assistance technique sur site, gestion des obsolescences, gestion des faits techniques et de la documentation...), la maintenance (cellules, moteurs, hélices, pièces et équipements) et la fourniture des rechanges et des ingrédients spécifiques nécessaires aux opérations de soutien effectuées par les utilisateurs.



(Photo © Daher)