MBDA inaugure son Missile Engineering Center aux Émirats arabes unis

Le missilier européen MBDA a officiellement inauguré un centre d'ingénierie à Abou Dhabi le 6 juin. Le Missile Engineering Center est le fruit d'une coopération entre MBDA et l'autorité émiratie Tawazun. Ce centre d'ingénierie aux Émirats arabes unis est le premier du genre pour MBDA en dehors de l'Europe.



L'objectif du Missile Engineering Center est notamment d'établir une base pour le développement de nouveaux systèmes de missiles. Une équipe conjointe d'ingénieurs de Tawazun Technology Innovation et de MBDA travaillent d'ailleurs déjà sur la prochaine génération de la famille Smart Weapons du missilier.



Le projet de création de ce centre d'ingénierie avait été annoncé en novembre 2019. Tawazun et MBDA s'étaient par ailleurs rapprochés en février 2021 pour coopérer dans le domaine des armes guidées intelligentes, en particulier sur les SmartGlider.



Pour rappel, les Émirats arabes unis ont commandé 80 avions de combat Rafale de Dassault Aviation, au standard F4, avec des livraisons programmées entre 2027 et 2031.



(Photo © MBDA)