MBDA en dit plus sur le futur missile air-sol longue portée du Tigre Mark III

Le missile MHT de MBDA (programme MAST-F) devient l'AKERON-LP. Le numéro un des missiles en Europe a profité du salon Eurosatory pour rebaptisé sa gamme de missiles MMP et MHT sous la dénomination AKERON-MP/-LP.



Mais plus qu'un nouveau nom, MBDA a surtout davantage donner d'information sur le futur missile air-sol longue portée du Tigre Mark III qui verra le jour d'ici la fin de la décennie.



La modernisation à mi-vie et en profondeur de l'hélicoptère d'attaque européen vise à prolonger son service opérationnel au-delà de 2050. Un premier contrat de 4 milliards d'euros signé par l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) et Airbus Helicopters prévoit la modernisation de 42 Tigre pour la France (avec une option pour 25 appareils supplémentaires) et 18 Tigres pour l'Espagne, soit 60 hélicoptères au départ. L'Allemagne est toujours absente du programme.



On apprend ainsi que le successeur du Hellfire II dans l'ALAT pourra être emporté à jusqu'à 12 exemplaires par hélicoptère, contre 8 actuellement, le résultat du gain de masse affiché par le futur missile européen face à la solution américaine (-20%). MBDA annonce aussi que sa portée dépassera sensiblement les 8 km initialement annoncés, tablant même jusqu'à 20 km pour un tir à haute altitude, par exemple à partir d'un drone MALE.



Car MBDA entend aussi placer son missile air-sol de cinquième génération sur d'autres plateformes, aussi bien sur des hélicoptères légers, des drones MALE ou des véhicules terrestres.



Pour rappel, le missile disposera d'un large spectre d'options tactiques pour traiter les menaces, grâce aux nombreux modes d'engagement possibles, allant du tir et oublie à l'homme dans la boucle, de la possibilité d'accrochage de la cible avant tir (LOBL), ou accrochage en vol (LOAL) en particulier pour le tir au-delà de la vue directe. Il sera équipé d'un autodirecteur bi-mode TV couleur et IR non refroidi, couplé à un SAL (laser semi-actif). Le Tigre Mark III pourra également être armé avec le nouveau missile air-air Mistral 3 de MBDA.



Le missile AKERON-MP est quant à lui opérationnel dans l'armée de Terre depuis 2018, avec plus de mille missiles déjà livrés à la France.



(Image © MBDA)