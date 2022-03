Marshall Aerospace vient d'équiper une flotte de C-130J-30 avec un nouveau blindage de cockpit

Marshall Aerospace annonce qu'il vient de faire certifier et installer une nouvelle génération de blindage pour habiller les postes de pilotage d'une flotte de C-130J-30 Super Hercules pour un opérateur appartenant à l'OTAN, mais sans directement le révéler.



L'équipementier britannique précise cependant que cette installation fait suite à un contrat remporté en 2020 qui lui permet de commercialiser, vendre et installer le blindage léger LAST (Light-appliqué Armor Systems Technology) de QinetiQ dans sa nouvelle version LWA, deux fois plus légère que celle introduite en 1991 pour l'opération Tempête du désert.



Marshall Aerospace avait cependant annoncé en novembre 2020 qu'il avait signé un contrat avec la Force aérienne royale danoise pour équiper sa flotte avec ce nouveau blindage de cockpit. Le Danemark aligne aujourd'hui quatre exemplaires de l'avion de transport tactique.



La légèreté du nouveau blindage produit en polyéthylène à haute ténacité (environ 380 kg par appareil) facilite son installation, mais permet aussi d'économiser du carburant, de réduire son impact sur le centrage de l'avion et d'augmenter sa charge utile.



Le C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin est aujourd'hui en service dans 8 pays de l'OTAN, à savoir en Allemagne, au Canada, au Danemark, en France, en Italie, en Norvège, au Royaume-Uni et bien sûr aux États-Unis.



