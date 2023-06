Mark Neely devient vice-président Fret d'Embraer

Embraer a annoncé la nomination de Mark Neely au poste de vice-président Fret, un poste créé au sein de la division Aviation commerciale de l'avionneur. Il a pris ses fonctions le 1er juin.



Il supervisera les activités d'Embraer sur le marché de la conversion des appareils passagers en avions cargo et leur développement. Sa nomination montre l'attention croissante qu'Embraer porte à ce segment, après avoir lancé son programme de conversion début 2022.



Il était auparavant VP ventes et marketing, responsable de la région Amérique du Nord. Il est remplacé à ce poste par Nigel Patterson, qui a vingt ans d'expérience dans le marché aéronautique américain, ayant occupé des postes à responsabilité chez Airbus et, dernièrement, chez Certified Aviation Services.



(Photo © Embraer)