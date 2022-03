Marie Leres devient chargée de marketing et communication d'Air Caraïbes

Air Caraïbes annonce la nomination de Marie Leres au poste de chargée marketing et communication.



Basée à Paris, elle a pris ses fonctions le 14 février, sous la responsabilité de Célia Joachim, Responsable marketing et communication.



Elle est diplômée d'une licence langues, lettres, sciences humaines et sciences sociales à l'université Paris Est Créteil, d'un master marketing communication ventes à l'IPAG Business School et d'un master manager de projets innovants au CESACOM en 2018.



Venant d'Aldi France, elle a auparavant travaillé pour diverses sociétés, notamment pour Air France en 2017, en tant que chargée de communication 360°.



(Photo © Air Caraïbes)