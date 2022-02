Marc Wittingen prend la direction commerciale d'Iberia Maintenance

Iberia Maintenance vient d'annoncer la nomination de Marc Wittingen au poste de Directeur commercial & Business Development à compter du 1er février. Il dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans les ventes internationales, le développement commercial et dans des partenariats stratégiques dans l'aviation commerciale et de défense, notamment dans les domaines de la maintenance des moteurs, des cellules et des équipements.



Marc Wittingen remplace ainsi Paul Horstink, parti chez RUAG International l'été dernier. Il était précédemment en poste chez StandardAero. Il a également passé près de neuf ans chez KLM Engineering & Maintenance.



« Ma priorité immédiate est de poursuivre la commercialisation des services MRO d'Iberia sur le marché mondial et d'aider à développer et à innover l'entreprise afin de fournir les meilleurs produits et services pour soutenir nos clients actuels et futurs avec les normes les plus élevées de sécurité, de qualité, délai de livraison et compétitivité » a-t-il déclaré.



Marc Wittingen possède un Master of Science (MSc) dans le domaine du Génie industriel et la gestion de l'Université de Twente (Pays-Bas).



(Photo © Iberia Maintenance)