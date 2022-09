Marathon Airlines rejoint l'ERA

L'association des compagnies régionales européennes (ERA) a annoncé l'intégration de Marathon Airlines comme nouveau membre.



La compagnie grecque spécialisée dans les services charter et ACMI a obtenu son certificat de transporteur aérien en 2020 et compte deux appareils dans sa flotte : un Embraer 175 et un Legacy de treize places.



Elle attend deux E175 supplémentaires d'ici la mi-novembre, qui seront également affectés à des opérations charters.



« Les opérations ACMI continuant à jouer un rôle essentiel dans le redressement du secteur après la pandémie, Marathon Airlines est un excellent exemple de compagnie aérienne régionale européenne qui adapte ses services aux demandes du marché », a commenté Montserrat Barriga, directrice générale de l'ERA.



(Photo © Marathon Airlines)