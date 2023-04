Marabu reçoit son certificat de transporteur aérien et sa licence opérationnelle

Nordica annonce que sa nouvelle partenaire Marabu a reçu son certificat de transporteur aérien et sa licence opérationnelle, et ce en un temps record puisque l'annonce de la création de la compagnie remonte à quatre mois.



Malgré son certificat estonien, la compagnie a lancé ses opérations d'Allemagne, au départ de Munich et Hambourg, le 15 avril. Elle a vocation à desservir des destinations soleil (en mer Méditerranée, aux Canaries et sur la mer Rouge), à l'aide d'une flotte d'Airbus A320neo. Tallinn figurera également rapidement au programme de vols.



Un accord conclu en janvier avec Nordic Aviation Group permet à Marabu de bénéficier d'un soutien opérationnel et de services de la part du groupe. Il exploite notamment les trois A320neo pour le compte de la jeune compagnie.



Les vols peuvent par ailleurs être réservés via Condor.



(Image © Marabu)