Mammoth Freighters lance son programme de conversion de Boeing 777

Les promesses du marché de la conversion de Boeing 777 attirent de nouvelles sociétés. Créée en décembre 2020, Mammoth Freighters a annoncé qu'elle se plaçait sur le segment et qu'elle lançait des programmes de conversion de 777-200LR et 777-300ER en cargo.



La jeune société s'est déjà constitué un stock de dix appareils à convertir, des 777-200LR qui ont été acquis auprès de Delta Air Lines, mais elle prévoit également de proposer de modifier des appareils fournis par ses futurs clients. Elle est en train de travailler à l'obtention de son STC (Supplemental Type Certificate), qu'elle espère pour le second semestre 2023 pour le 777-200LRMF et peu après pour le 777-300ERMF.



Détenant une licence de données Boeing pour réaliser les modifications nécessaires, la société indique qu'elle a bien avancé dans le travail de conception et d'ingénierie du programme 777-200LRMF et qu'elle a lancé la fabrication de l'outillage et des pièces. L'appareil qui sera utilisé pour faire certifier les travaux de conversion a réalisé une série d'essais en vol préalables aux modifications et devrait entrer en chantier au deuxième trimestre 2022.



« Tous les modèles de 777 équipés de moteurs GE90-110/115 sont réputés pour leur performance d'exploitation supérieure à celle des flottes vieillissantes de 747-400 et de MD11 et, en tant que cargos, les 777-200LR et 777-300ER sont promis à un bel avenir pour répondre à la demande mondiale de fret aérien », estime Bill Tarpley, co-PDG de Mammoth.



Celui-ci a fondé Mammoth Freighters avec Bill Wagner, qui dirige la société avec lui en tant que co-PDG. Ils sont soutenus par le fonds d'investissement privé Fortress Investment Group.



(Image © Mammoth Freighters)