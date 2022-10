Maldivian lance un appel d'offres pour louer un Airbus A321LR à partir de l'année prochaine

Maldivian a lancé un appel d'offres pour la location d'un A321LR en dry lease. Le transporteur maldivien explique que cet appareil l'aidera « à accroître encore sa présence internationale grâce à l'introduction de lignes long-courriers sans escale depuis Malé ».



Elle souhaite introduire cet avion au premier ou au deuxième trimestre de 2023, pour un bail locatif de 8 ans. L'appareil devra être prioritairement équipé des moteurs LEAP-1A de CFM International et certifié ETOPS de 180 minutes. Maldivian souhaite également un aménagement dans une configuration bi classe comprenant 12 sièges en classe affaires.



L'appel d'offres est ouvert uniquement aux propriétaires d'aéronefs, aux bailleurs, aux banques commerciales et aux institutions financières, ainsi qu'à leurs filiales, à condition qu'ils aient le droit légal de signer un contrat de location. Les courtiers et autres intermédiaires sont spécifiquement exclus.



La flotte de Maldivian comprend actuellement deux monocouloirs Airbus : un A320 et un A321 (en photo), ce dernier devrait quitter la flotte en mars de l'année prochaine au terme de son contrat de bail. Avant la pandémie, Maldivian assurait des vols réguliers vers le Bangladesh, la Thaïlande et la Chine.



Pour rappel, l'A321LR est la version à long rayon d'action de l'A321neo. Rendue possible par le nouvel aménagement ACF (Airbus Cabin Flex), une augmentation de la masse maximale au décollage à 97 tonnes (au lieu de 93,5 tonnes) et l'option d'ajouter jusqu'à trois réservoirs auxiliaires de carburant, cette variante de l'A321neo est capable de parcourir des distances de 4000 nautiques (9h00 d'autonomie) avec 200+ passagers.



(L'unique Airbus A321 de Maldivian, ici à Malé, sera remplacé par un A321LR. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)