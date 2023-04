Maldivian Airlines reçoit son premier ATR 42-600

Maldivian Airlines a pris livraison de son premier ATR 42-600. L'appareil (MSN 1613, 8Q-IAX) est arrivé à Malé le 2 avril.



Il rejoint les deux ATR 72-600 qui ont été livrés en janvier, faisant de Maldivian Airlines la seconde compagnie aérienne des Maldives à aligner des ATR de la série -600, après Manta Air lancée en 2019.



Ces trois avions, équipés des nouveaux moteurs PW127XT de Pratt & Whitney Canada, ont été commandés dans le même lot en décembre 2021 par le transporteur maldivien. Ils remplaceront certains de ses actuels biturbopropulseurs et permettront d'améliorer la connectivité au sein des Maldives.



Elle exploite en effet deux Dash 8-200 et sept Dash 8-300 (dont deux inactifs). Tous les DHC-8 ont été mis en vente l'année dernière. Le transporteur exploite également un A320-200 et onze DHC-6-300 Twin Otter équipés de flotteurs.



(Photo © Maldivian Airlines)