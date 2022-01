Maldivian Airlines commande trois ATR

Maldivian Airlines est devenue une cliente d'ATR. La compagnie a conclu un accord avec l'avionneur européen portant sur l'acquisition de deux ATR 72-600 et un ATR 42-600.



Les appareils doivent remplacer certains de ses actuels biturbopropulseurs et permettront d'améliorer la connectivité au sein des Maldives.



Elle exploite en effet deux Dash 8-200 et huit Dash 8-300 - en plus de deux appareils de la famille A320 et onze Twin Otter.



Les trois ATR seront livrés en 2022 et équipés des nouveaux moteurs PW127XT de Pratt & Whitney Canada, dévoilés au salon de Dubaï.



Maldivian Airlines deviendra ainsi la seconde compagnie aérienne des Maldives à aligner des ATR de la série -600. La première est Manta Air, lancée en 2019, et qui opère notamment avec trois ATR 72-600 loués à Nordic Aviation Capital (NAC).



(Photo © ATR)