Maldives : Manta Air recherche une douzaine de nouveaux Twin Otter

La compagnie maldivienne Manta Air a lancé un appel à propositions le 13 décembre pour louer en dry-lease, ou pour acquérir 12 nouveaux 12 DHC-6 Twin Otter livrables en 2023 et 2024.



Ces nouveaux appareils, qui doivent être mis en configuration à flotteurs, serviront à répondre à la forte demande touristique constatée depuis plus de deux ans dans l'archipel des Maldives.



Les expressions d'intérêt sont attendues avant le 15 janvier minuit (heure locale).



Manta Air entend ainsi étendre son réseau et multiplier les fréquences de ses vols vers les principaux resorts de l'archipel depuis le terminal d'hydravions de l'aéroport international Velana de Malé.



La jeune compagnie maldivienne opère aujourd'hui avec 3 ATR 72-600 et 10 DHC-6 vers une trentaine de destinations situées dans 6 atolls. Elle avait démarré ses opérations en 2018.



(Photo © Romain Guillot / Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)