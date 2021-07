Malaysia met en vente ses Airbus A380

Malaysia Airlines a publié un appel d'offres sur LinkedIn afin de vendre ses six Airbus A380 « et/ou leurs composants ». Les candidats à l'acquisition peuvent présenter une offre d'ici le 12 août.



Izham Ismail, le CEO du groupe, avait déjà indiqué en mai que la compagnie souhaitait se débarrasser de sa flotte car elle n'avait pas de place dans ses projets futurs.



Mais cela fait bien plus longtemps que cela que Malaysia Airlines essaie de se défaire de ses appareils, reçus en 2012 et 2013. Le sujet était en effet sur la table dès la restructuration de la compagnie en 2015. Depuis, plusieurs solutions ont été envisagées, y compris leur utilisation en charter pour les vols liés aux pèlerinages.



Longtemps sous-utilisés, les appareils sont désormais cloués au sol et stockés à Kuala Lumpur depuis le début de la pandémie.



