Malaysia Airlines va très bientôt trancher pour la succession de sa flotte d'Airbus A330

Après quelques années difficiles, Malaysia Airlines prévoit d'officialiser une importante commande de gros-porteurs dans la deuxième moitié du mois de juillet, très certainement à l'occasion du prochain salon aéronautique de Farnborough.



La compagnie malaisienne souhaite en effet remplacer l'intégralité ses 21 Airbus A330 de transport de passagers, des appareils pourtant relativement jeunes dans leur grande majorité (15 A330-300 d'une moyenne d'âge inférieure à 10 ans, 6 A330-200 plus anciens).



Les A330 de Malaysia sont principalement déployés sur le réseau régional asiatique de la compagnie ainsi que sur l'Australie et le Moyen-Orient.



Le marché du remplacement des A330ceo est évidemment partagé par les A330neo (A330-900 et -800, successeurs naturels chez Airbus, motorisés exclusivement par le Trent 7000 de Rolls-Royce), et par les 787-9 et 787-10 de Boeing (ce dernier choix étant celui de Singapore Airlines, même si plus capacitaire).



Pour rappel, Malaysia Airlines est l'une des plus anciennes compagnies aériennes opératrice de l'A330, avec un premier A330-300 introduit dès 1995, moins d'un an après Air Inter, compagnie de lancement.



(L'un des quinze A330-300 de Malaysia Airlines ici stationné sur sa base de Kuala Lumpur. Photo © R.Guillot - Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)