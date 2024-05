Malaysia Airlines révèle des images de son 1er Airbus A330neo

Malaysia Airlines annonce que son premier Airbus A330-900 est entré en assemblage final à Toulouse. Pour l'occasion, elle a publié des images de l'appareil sur la ligne de production.



La compagnie malaisienne attend son premier appareil pour le troisième trimestre, et devrait recevoir trois exemplaires supplémentaires avant la fin de l'année.



Malaysia Airlines avait annoncé en 2022 son choix de l'A330neo pour remplacer sa flotte actuelle d'A330 et desservir l'Asie, l'Océanie et le Moyen-Orient. Elle s'est engagée sur vingt exemplaires de l'appareil (dix acquis en crédit-bail et dix en leasing, tous auprès d'Avolon) et détient des droits d'achat sur vingt appareils supplémentaires.



Les A330neo de la compagnie porte-drapeau malaisienne seront ainsi configurés avec une cabine biclasse de 297 sièges ; 28 en classe affaires avec la suite privative Elevation de Collins Aerospace (groupe RTX) et 269 en classe économique (sièges R3 de Recaro).



Le système de divertissement (IFE) sera quant à lui constitué de la solution RAVE de Safran Passenger Innovations (SPI).



Sa flotte d'A330 passagers compte actuellement 21 appareils, six A330-200 et quinze A330-300.



(Photo © Malaysia Airlines)