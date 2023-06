Magnetic Group inaugure un nouveau hangar à Tallinn

Magnetic MRO (Magnetic Group) a ouvert un nouveau hangar à Tallinn dédié aux opérations de maintenance en ligne.



Cette nouvelle installation de 2 000 m² permet d'accroître les capacités de maintenance légère de 40% sur place mais il est également équipé pour effectuer des travaux MRO plus lourds. Il peut gérer différents types d'opérations de maintenance en ligne (visites programmées de type A, RTS) mais aussi des remplacements de train d'atterrissage et de moteur, des modifications...



« Avec cette infrastructure, nous nous développons grâce à l'augmentation de la capacité de production de maintenance en ligne et du portefeuille de services global. Ce nouveau hangar est définitivement une alternative rationnelle à un hangar MRO standard. Sa construction est légère et durable, compte tenu des vitesses de vent et des charges de neige applicables », a précisé Kaspars Podins, responsable de la production de Magnetic Line.



Magnetic MRO disposait déjà de plusieurs hangars sur la plateforme de Tallinn, en particulier pour la maintenance lourde des monocouloirs A320 et 737NG.