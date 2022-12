Magnetic Engines s'associe à GE Aerospace pour réparer des moteurs

Magnetic Engines a signé un accord avec GE Aerospace pour fournir des services de réparation sous l'aile sur des moteurs CFM56-5B et CFM56-7B.



GE Aerospace va ainsi améliorer l'efficacité de ses services en apportant une plus grande flexibilité à son offre.



Pour Magnetic, ce partenariat apporte un nouveau client de taille à ses activités.



Il est par ailleurs appelé à se développer davantage. « Cette collaboration est attendue depuis longtemps. Je suis ravie de soutenir les clients de GE et je suis impatiente de voir notre partenariat continuer à se développer », a déclaré Laura Roké, responsable des ventes de Magnetic Engines.



(Photo © Magnetic Group)