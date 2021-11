Maersk commande deux Boeing 777F

AP Moller-Maersk a décidé d'acquérir deux 777F auprès de Boeing. Il s'agit de sa toute première commande de Triple Sept.



Les appareils seront exploités par Star Air. La compagnie cargo, basée à Copenhague, exploite actuellement uniquement des 767 (une quinzaine).



Vincent Clerc, EVP et CEO d'Ocean & Logistics, AP Moller - Maersk, explique que le groupe a beaucoup travaillé à augmenté ses capacités cette année par des acquisitions dans le secteur de la logistique lié au e-commerce, des investissements technologiques et physiques. « Comme prochaine étape naturelle, nous augmentons maintenant notre capacité de fret aérien », résume-t-il.



L'intégration des 777 dans la flotte de 767 augmentera sa capacité mais aussi son rayon d'action, lui permettant de desservir des destinations plus lointaines sans escale et de réduire ses coûts.