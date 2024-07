Madagascar Airlines annonce qu'elle vient de remettre en service un ATR 72-500, l'appareil au numéro de série 813 et immatriculé 5R-EJC. Il était cloué au sol depuis avril 2023 en raison des difficultés financières de la compagnie et de la pénurie de pièces détachées et d'équipements qui ralentit l'industrie aéronautique depuis la sortie de la crise du covid. La flotte opérationnelle compte trois ATR 72 et un Q400 de CemAir, mais devrait s'étoffer de deux nouveaux ATR en septembre et octobre, afin de reconstruire le réseau intérieur de la compagnie malgache.