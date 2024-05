Luxaviation s'offre le réseau de FBO de Sky Valet et de Paragon

Le groupe Luxaviation a fait l'acquisition de Sky Valet, qui disposait de 17 FBO (Fixed Base Operator) à travers l'Europe, en particulier en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, à Chypre et en Grèce.



Sky Valet était l'activité FBO du groupe Aéroports de la Côte d'Azur, le gestionnaire des aéroports de Nice Côte d'Azur, Cannes Mandelieu et du Golfe de Saint-Tropez.



Michel Tohane, président de la division FBO du groupe Luxaviation, dirigera l'intégration des FBO de Sky Valet dans le groupe Luxaviation. Il connaît particulièrement bien Sky Valet, ayant dirigé ses opérations en tant que vice-président exécutif, avant de rejoindre le groupe luxembourgeois il y a trois ans.



Le groupe Luxaviation a par ailleurs mis la main quelques jours plus tôt sur le réseau de FBO indépendants du groupe américain Paragon Aviation.



Le réseau ExecuJet FBO du groupe luxembourgeois va donc désormais comprendre 141 sites d'assistance aux opérateurs d'avions d'affaires dans le monde, renforçant ainsi son positionnement dans cette activité.



(Photo © Sky Valet)