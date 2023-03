Luxair opte pour le Boeing 737 MAX 8

La compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair a choisi le 737-8 de Boeing pour moderniser et étendre sa flotte de monocouloirs moyen-courriers.



Luxair va louer deux premiers 737-8 à partir de l'été prochain et a également passé une commande directe avec Boeing pour deux autres 737-8 attendus en 2026.



« Aujourd'hui est une bonne journée pour Luxair, notre personnel et nos clients estimés. Luxair a fait un grand pas vers la sécurisation de son rôle de compagnie aérienne de qualité du Luxembourg et de la Grande Région », annonce Gilles Feith, le PDG de Luxair.



« Je tiens à remercier notre conseil d'administration pour cet acte de confiance, les membres de notre personnel qui nous ont aidés ces dernières années, tous nos précieux clients et Cargolux. Aujourd'hui ne marque que le début du voyage pour assurer l'avenir à long terme de Luxair . Beaucoup plus est encore à venir » a-t-il ajouté.



La compagnie aérienne dédiée au transport de passagers basée à Findel opère aujourd'hui avec 19 appareils : 4 737-700, 4 737-800 et 11 Dash 8-400.



(Image © Boeing)