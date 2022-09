Luxair confie la maintenance des trains d'atterrissage de ses Boeing 737NG à Revima Asia-Pacific

(MRO Asia-Pacific) Le groupe Revima annonce que sa filiale Revima Asia-Pacific a conclu un accord de 2 ans avec la compagnie aérienne Luxair pour la maintenance des trains d'atterrissage de sa flotte de Boeing 737NG. La première révision est prévue en septembre 2022 dans les nouvelles installations ultramodernes de Revima en Asie.



Pour rappel, le nouveau centre de maintenance thaïlandais de Revima occupe une surface de près de 12 000 m2. Implanté au sud de Bangkok, à proximité du principal port de Thaïlande et des aéroports de Bangkok et d'U-Tapao, il a été dimensionné pour pouvoir atteindre une capacité d'entretien de 600 jambes de trains d'atterrissage par an.



Revima Asia-Pacific avait ajouté la famille 737NG de Boeing à ses capacités en avril dernier, en plus de celles sur la famille A320 d'Airbus. Le centre MRO thaïlandais est notamment certifié par la CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand), l'EASA et la FAA.



Revima précise d'ailleurs que la montée en puissance des opérations s'accélère et que la société est prête à soutenir un nombre croissant de clients dans la région avec une qualité et un service de grande valeur.



La flotte moyen-courrier de la compagnie luxembourgeoise comprend aujourd'hui 4 737-700 et 4 737-800.



(Photo © Luxair)