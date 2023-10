Luxair acquiert quatre Embraer E195-E2

Luxair a signé une commande ferme avec Embraer pour acquérir quatre E195-E2. Cette commande prévoit également des options et droits d'achat pour cinq appareils supplémentaires, et la possibilité de convertir des E195-E2 en le modèle plus court E190-E2.



Le premier appareil devrait être livré au quatrième trimestre 2025.



Cette commande s'inscrit dans la continuité de la politique de croissance de la flotte de la compagnie luxembourgeoise, qui s'était jusqu'ici concentrée sur ses monocouloirs. Elle a signé deux contrats avec Boeing en mars et juin derniers pour quatre 737-8 et quatre 737-7.



« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Luxair au sein de la famille Embraer ; dans le passé, Luxair a exploité des ERJ-145 et des Emb-120. L'E2 est parfaitement adapté aux opérations et aux ambitions de Luxair, complétant étroitement la flotte existante et en commande de Luxair, garantissant à la compagnie un niveau maximal d'optimisation de la flotte et du réseau sur le long terme », a commenté Martyn Holmes, directeur commercial d'Embraer.



