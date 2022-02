Luis Giacoman devient dirigeant responsable et directeur des Opérations et de la Qualité de Barfield

Barfield a annoncé la nomination de Luis Giacoman en tant que dirigeant responsable et directeur des Opérations et de la Qualité sur les sites de Miami, Doral, Phoenix et Louisville.



Il sera chargé de superviser les opérations quotidiennes de la société de maintenance, mettre en oeuvre les processus opérationnels et contrôler les performances opérationnelles. Il sera également en lien avec la FAA pour veiller à ce que Barfield respecte bien les exigences réglementaires.



Luis Giacoman est itulaire d'une licence en Ingénierie et Technologie Aérospatiale de la Middle Tennessee State University (MTSU) et d'un MBA de l'INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas). Il a occupé plusieurs postes de direction chez TACA International et Aeroman avant de rejoindre Barfield en tant que directeur stratégique des achats et de la sous-traitance en 2011.



Il a ainsi une grande expérience des compagnies aériennes et de l'ensemble des services de maintenance nécessaires.



(Photo © Barfield)