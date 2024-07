La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur les aides accordées à Lufthansa lors de la pandémie de covid, plus précisément une mesure de recapitalisation de 6 milliards d'euros en faveur de la compagnie allemande. Cette mesure avait été approuvée en juin 2020 au titre de l'encadrement temporaire covid puis annulée par la Cour de justice européenne en mai 2023, celle-ci jugeant que plusieurs conditions imposées dans le cadre de l'encadrement temporaire COVID n'étaient pas remplies. L'enquête approfondie permettra d'examiner plus en détail la mesure et sa mise en oeuvre. (Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)