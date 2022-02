Lufthansa veut réduire ses effectifs de copilotes

Lufthansa annonce qu'elle est en négociations avec ses syndicats pour réduire ses effectifs de copilotes. Afin d'éviter les licenciements contraints, elle envisage de proposer un plan de départ volontaire, comme cela a déjà été fait pour la population de commandants de bord, et de recourir à l'activité partielle.



Lufthansa Cargo propose de son côté un dispositif de retraite anticipée pour ses PNT âgés de plus de 55 ans et envisage d'ajuster ses effectifs avec un plan de départ volontaire ou une possibilité de transfert chez Lufthansa.



Le groupe affirme que ces décisions sont nécessaires à cause de la crise sanitaire, Lufthansa devant toujours composer avec un trafic réduit de moitié par rapport à 2019 au premier trimestre.



En revanche, il se prépare également à des jours meilleurs : la nouvelle école de pilotage du groupe, sous l'égide de Lufthansa Aviation Training, commencera à former de nouveaux pilotes à partir de l'été 2022.



(Photo © Lufthansa)