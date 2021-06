Lufthansa va réactiver cinq Airbus A340-600

Lufthansa a décidé de renforcer son offre premium au départ de Munich pour accompagner la reprise et de réintroduire sa première classe sur certaines routes.



La compagnie a donc annoncé la réactivation de cinq A340-600 quadriclasses à partir de l'été 2022, qui desserviront en priorité l'Amérique du Nord et l'Asie.



Cette réactivation sera temporaire et permettra de répondre à la demande que Lufthansa identifie pour les voyages en premium, aussi bien de la part de voyageurs d'affaires que de voyageurs loisir, avant l'arrivée des A350-900 équipés d'une première, dont le premier exemplaire est attendu à la fin de l'été 2023.



Lufthansa rappelle qu'elle exploitait dix-sept A340-600 avant la pandémie et que douze d'entre eux ont été mis en vente. Les cinq derniers le seront par la suite.



(Photo © Lufthansa)