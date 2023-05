Lufthansa va prendre une participation de 41 % dans ITA Airways

Le groupe Lufthansa et les ministères italiens de l'Economie et des Finances sont parvenus à un accord concernant l'acquisition d'une part minoritaire dans ITA Airways par Lufthansa. Cette participation va atteindre 41% et se fera au moyen d'une augmentation de capital de 325 millions d'euros.



Le gouvernement italien s'est également engagé à participer à une augmentation du capital de la compagnie à hauteur de 250 millions d'euros.



Conformément aux propositions formulées auparavant, Lufthansa détient la possibilité d'acquérir le reste des parts de la compagnie italienne par la suite, pour un montant qui sera déterminé en temps voulu en fonction des performances de la compagnie.



La finalisation de l'accord est attendue prochainement, après l'autorisation des autorités. ITA deviendra alors la cinquième marque dans le groupe Lufthansa et lui apportera un marché très important, le plus important en dehors des marchés où ses compagnies actuelles sont basées.



(Photo © ITA Airways)